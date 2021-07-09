Разворовывали гранит: СБУ разоблачила ряд предприятий из санкционного списка СНБО

"Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, блокировали программу "Большая стройка",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы, а те, соответственно, осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух.

В частности, во время обысков в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 241 УК, силовики изъяли на производстве:

производственные комплексы асфальтово-бетонного завода;

грузовые автомобили;

бульдозер-погрузчик;

экскаватор.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)