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Разворовывали гранит: СБУ разоблачила ряд предприятий из санкционного списка СНБО

Автор: Мария Кучерявец

В Николаевской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность компаний, которые незаконно добывали гранит. Схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, блокировали программу "Большая стройка",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы, а те, соответственно, осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух.

В частности, во время обысков в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 241 УК, силовики изъяли на производстве:

  • производственные комплексы асфальтово-бетонного завода;
  • грузовые автомобили;
  • бульдозер-погрузчик;
  • экскаватор.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

Напомним, что СБУ заблокировала активы 174 "контрабандных компаний" к которым ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны.

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