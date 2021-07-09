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Розкрадали граніт: СБУ викрила низку підприємств із санкційного списку РНБО

Автор: Марія Кучерявець

У Миколаївській області правоохоронці викрили та припинили діяльність компаній, які незаконно видобували граніт. Схему організували підприємства, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво", - зазначено у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи, а ті, відповідно, здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря.

Зокрема, під час обшуків у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 ККУ, силовики вилучили на виробництві:

  • виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу;
  • вантажні автомобілі;
  • бульдозер-навантажувач;
  • екскаватор.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що СБУ заблокувала активи 174 "контрабандних компаній" до яких запровадила санкції Рада національної безпеки та оборони.

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