СБУ заблокировала 174 "контрабандных компаний" из списка СНБО

Служба безопасности Украины заблокировала активы 174 "контрабандных компаний" к которым ввела санкции СНБО. С начала года осужден 10 должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, за полгода было наложено 18,7 млн гривен штрафов за контрабанду, а 1,08 млрд гривен - сумма дополнительной пошлины, которую нарушители должны уплатить в госбюджет.

Более того, 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, 5 - остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов.

В частности, с начала года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Среди изъятого: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и т. д.

Кроме того, правоохранители разоблачили членов преступной организации, которые занимались незаконной добычей и сбытом янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. Так, во время обысков было изъято более 1 тонны камней.

Также на таможенной границе СБУ начала 33 досудебные расследования. Сейчас 40 лицам сообщено о подозрении.

Так, сообщено о подозрении чиновникам Восточной таможни, которые требовали взятки за оформление грузов при пересечении границы.

В частности, сообщено о подозрении трем работникам одного из пограничных пунктов Житомирского пограничного отряда. Те "крышевали" незаконную переправку из Беларуси табачных изделий.

В СБУ добавляют что с начала 2021 года судебные приговоры получили 10 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.