Разворовывали гранит: СБУ разоблачила ряд предприятий из санкционного списка СНБО
В Николаевской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность компаний, которые незаконно добывали гранит. Схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, блокировали программу "Большая стройка",- говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы, а те, соответственно, осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух.
В частности, во время обысков в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 241 УК, силовики изъяли на производстве:
- производственные комплексы асфальтово-бетонного завода;
- грузовые автомобили;
- бульдозер-погрузчик;
- экскаватор.
Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)
Напомним, что СБУ заблокировала активы 174 "контрабандных компаний" к которым ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны.