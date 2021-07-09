Розкрадали граніт: СБУ викрила низку підприємств із санкційного списку РНБО
У Миколаївській області правоохоронці викрили та припинили діяльність компаній, які незаконно видобували граніт. Схему організували підприємства, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
"Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво", - зазначено у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи, а ті, відповідно, здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря.
Зокрема, під час обшуків у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 ККУ, силовики вилучили на виробництві:
- виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу;
- вантажні автомобілі;
- бульдозер-навантажувач;
- екскаватор.
Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, що СБУ заблокувала активи 174 "контрабандних компаній" до яких запровадила санкції Рада національної безпеки та оборони.