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Разворовали снаряжение для Нацгвардии на 8 млн гривен: в Киеве раскрыли "схему"

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Киев, Пятница 22 июля 2022 11:12
Разворовали снаряжение для Нацгвардии на 8 млн гривен: в Киеве раскрыли "схему" Фото: СБУ разоблачила схему хищения защитного снаряжения Нацгвардии (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности разоблачила в Киеве схему хищения снаряжения для Нацгвардии. Злоумышленники пытались продать военной амуниции и патронов на 8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, организаторы схемы пытались нелегально реализовать почти 2 тысяч пластин для бронежилетов, шлемов и прочей военной амуниции, которую ввозили из-за границы в качестве гуманитарной помощи для украинских военных.

Кроме того, у злоумышленников изъято 120 тысяч подготовленных к сбыту незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.

По данным следствия, схему организовали руководитель специализированной сети магазинов по продаже военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры.

Так, злоумышленники завезли в Украину и осуществили таможенное оформление оптовой партии амуниции якобы для нужд одного из подразделений Национальной гвардии.

После этого, они отгружали продукцию на собственные склады и незаконно продавали ее через магазины.

Правоохранители уже провели обыски в офисах и складах злоумышленников. Изъятое военное снаряжение будет передано украинским защитникам.

Сейчас обоим организаторам сделки сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Фото: СБУ разоблачила схему хищения защитного снаряжения Нацгвардии (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ задержала руководителя благотворительного фонда в Житомирской области продавал гуманитарную помощь для ВСУ.

Добавим, ранее во Львовской области разоблачили контрабандистов, которые ввозили в Украину товары под видом помощи для наших военных.

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Служба безопасности Украины Нацгвардия
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