Розікрали спорядження для Нацгвардії на 8 млн гривень: у Києві розкрили "схему"

Служба безпеки викрила в Києві схему розкрадання спорядження для Нацгвардії. Зловмисники намагалися продати військової амуніції та набоїв на 8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, організатори схеми намагались нелегально реалізувати майже 2 тисяч пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції, яку ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу для українських військових.

Крім того, у зловмисників вилучено 120 тисяч підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

За даними слідства, схему організували керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури.

Так, зловмисники завезли в Україну та здійснили митне оформлення оптової партії амуніції нібито для потреб одного з підрозділів Національної гвардії.

Після цього, вони відвантажували продукцію на власні склади та незаконно продавали її через магазини.

Правоохоронці вже провели обшуки в офісах та складах зловмисників.. Вилучене військове спорядження буде передано українським захисникам.

Наразі обом організаторам оборудки повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.

Фото: СБУ викрила схему розкрадання захисного спорядження Нацгвардії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала керівника благодійного фонду в Житомирській області, який продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Додамо, раніше у Львівській області викрили контрабандистів, які ввозили в Україну товари під виглядом допомоги для наших військових.

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