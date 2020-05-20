Разворот тренда: что происходит с курсом доллара 20 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дорожают в обменных пунктах и на межбанке

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 29,12 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга наличного рынка.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,49 (26,46 - 19 мая), продажи - 26,73 (26,70 - 19 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,72 (28,59 - 19 мая), продажи - 29,15 (29,03 - 19 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 19 мая), продажи 3,68 (3,68 - 19 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 20 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,09 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 мая справочный курс на уровне 26,56 грн/доллар, повысив его по сравнению с 19 мая (26,51 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,55 - 26,65 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина.

Автор: Александр Белоус