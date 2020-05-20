Розворот тренда: що відбувається з курсом долара 20 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар та євро дорожчають в обмінних пунктах і на міжбанку

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,73 гривень за долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 29,12 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,49 (26,46 - 19 травня), продажу - 26,73 (26,70 - 19 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,72 (28,59 - 19 травня), продажу - 29,15 (29,03 - 19 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 19 травня), продажу 3,68 (3,68 - 19 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 20 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,57 гривень за долар, курс купівлі до 26,55 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 29,09 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 травня довідковий курс на рівні 26,56 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 19 травня (26,51 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,55 - 26,65 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,7 грн.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) не чекає значних коливань курсу долара до гривні після завершення урядового карантину.

Автор: Олександр Білоус