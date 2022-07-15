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Для развития "зеленой" энергетики государство должно вести переговоры с инвесторами и банками, - эксперт

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Пятница 15 июля 2022 12:10
Для развития "зеленой" энергетики государство должно вести переговоры с инвесторами и банками, - эксперт Фото: для развития зеленой энергетики государство должно вести переговоры с инвесторами (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Планы правительства Украины по стремительному развитию зеленой энергетики в ближайшие годы будет очень трудно реализовать, если не привлекать инвесторов и банки к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в этом секторе энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена правления Европейско-украинского энергетического агентства Юрия Кубрушко в Facebook.

По его словам, госпредприятие "Гарантированный покупатель" рассматривало планы по пересмотру системы поддержки ВИЭ, в частности отмену зеленого тарифа для работающих зеленых электростанций в стране.

"Пока будет продолжаться разработка любых инициатив, касающихся инвесторов и банков, без прямого вовлечения в этот процесс с самого начала этих инвесторов и банков, Правительство может все свои презентации из Лугано использовать для медитации, но в реальной жизни они не реализуются", - заявил Кубрушко.

В то же время он подчеркнул, что инвесторы ожидают от правительства стабильности инвестиционного климата, если государство действительно желает развивать зеленую энергетику в перспективе.

"Не будут инвесторы (ни существующие, ни новые) вкладывать деньги в какие-либо проекты, когда почти каждый государственный орган или государственное предприятие просыпается каждое утро и думает, чтобы такое сделать, чтобы инвесторы получили меньше денег, а государство больше", - отметил Кубрушко.

Напомним, 4 июля в швейцарском Лугано Украина представила план развития "зеленой" энергетики. План послевоенного восстановления и развития Украины предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики, которая, в частности, будет использована для производства "зеленого" водорода.

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