Для розвитку "зеленої" енергетики держава має вести перемовини з інвесторами та банками, - експерт

Плани уряду України щодо стрімкого розвитку зеленої енергетики в найближчі роки буде дуже важко реалізувати, якщо не залучати інвесторів та банки до обговорення змін умов ведення бізнесу в цьому секторі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена правління Європейсько-українського енергетичного агентства Юрія Кубрушка у Facebook .

За його словами, держпідприємство "Гарантований покупець" розглядало плани щодо перегляду системи підтримки ВДЕ, зокрема скасування зеленого тарифу для працюючих зелених електростанцій в країні.

"Поки буде продовжуватися розробка будь-яких ініціатив, що стосуються інвесторів та банків, без прямого залучення в цей процес з самого початку цих інвесторів та банків, Уряд може всі свої презентації з Лугано використовувати для медитації, але в реальному житті вони не реалізуються", - заявив Кубрушко.

Водночас він підкреслив, що інвестори очікують від уряду на стабільність інвестиційного клімату, якщо держава дійсно бажає розвивати зелену енергетику в перспективі.

"Не будуть інвестори (ні існуючі, ні нові) вкладати гроші в будь-які проекти, коли майже кожен державний орган чи державне підприємство прокидається щоранку і думає, щоб таке зробити, щоб інвестори отримали менше грошей, а держава більше", - зазначив Кубрушко.

Нагадаємо, 4 липня у швейцарському Лугано Україна представила план розвитку "зеленої" енергетики. План повоєнного відновлення та розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка, зокрема, буде використана для виробництва "зеленого" водню.