Развитие "зеленой" энергетики невозможно остановить, несмотря на сопротивление нефтяных и газовых компаний, - Кулеба

Как отмечается, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "зеленый" переход экономик является исторической данностью, и хоть производители нефти и газа будут пытаться сохранить статус-кво, историю невозможно остановить.

"Для Украины развитие альтернативных источников энергии, особенно возобновляемых, несет большое облегчение и открывает новые возможности. Еще десять лет назад доля солнечной и ветровой генерации в нашей экономике была почти незаметной. Сейчас это важный элемент энергобаланса Украины", - добавил он.

Кулеба напомнил, что Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнером в снабжении "зеленого" водорода на рынок ЕС и заверил, что Украина целенаправленно работает над подготовкой к его экспорта.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в том числе, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро.

По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.

Как известно, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.