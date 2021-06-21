Як зазначається, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "зелений" перехід економік є історичною даністю, і хоч виробники нафти та газу намагатимуться зберегти статус-кво, історію неможливо зупинити.

"Для України розвиток альтернативних джерел енергії, особливо відновлюваних, несе велике полегшення та відкриває нові можливості. Ще десять років тому частка сонячної та вітрової генерації в нашій економіці була майже непомітною. Нині це важливий елемент енергобалансу України", - додав він.

Кулеба нагадав, що Євросоюз у своїй енергетичній стратегії визначив Україну пріоритетним партнером у постачанні "зеленого" водню на ринок ЄС і запевнив, що Україна цілеспрямовано працює над підготовкою до його експорту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що акції норвезької компанії Scatec Solar, яка зокрема має активи в Україні, втратили у ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - введення акцизного збору.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро.

За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

Як відомо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.