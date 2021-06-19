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Цена акций норвежской Scatec Solar упала на 10% из-за кризиса в "зеленой" энергетике Украины

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Киев, Суббота 19 июня 2021 12:45
Цена акций норвежской Scatec Solar упала на 10% из-за кризиса в "зеленой" энергетике Украины Фото: цна акций норвежской Scatec Solar упала на 10% из-за кризиса в "зеленой" энергетике Украины (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в том числе, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, что является нарушением гарантий государства перед инвесторами.

Об этом заявила директор по развитию бизнеса в Украине компании Scatec Solar Алина Свидерская.

"Наша компания потеряла примерно 10% стоимости акций после новостей (относительно долгов и регуляторных изменений, - ред.) именно об Украине. Я думаю, это только начало. Мы особо в медиа не выходили по поводу уменьшения выплат, просто биржа увидела оценки (аналитиков, - ред.)", - сказала Свидерская.

По ее словам, долговой кризис и дальнейшие изменения законодательства являются нарушением государством гарантий, которые оно предоставило иностранным инвесторам.

Свидерская напомнила, что компания принимала участие в медиации, которая проводилась при посредничестве секретариата Энергетического сообщества, результатом чего стало подписание меморандума между Кабинетом министров и инвесторами в июне 2020 года.

При этом она подчеркнула, что проблемы рынка электроэнергии Украины в течение длительного периода не решаются и действуют искусственные ограничения, которые вредят работе энергетической отрасли.

"Всем нам нужен нормальный рынок. Рынка сейчас нет. Его на бумаге запустили 1 июля 2019 года, но по факту он не работает. У нас до сих пор есть прайс-кепы, у нас до сих пор есть кросс-субсидирование", - сказала Свидерская.

Как сообщалось, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро.

По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.

Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

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