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Развитие регионов - ключевое направление Кабмина и логическое продолжение реформы децентрализации, - Чернышов

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 13:30
Развитие регионов - ключевое направление Кабмина и логическое продолжение реформы децентрализации, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине стартовал проект UCORD "Сплоченность и региональное развитие Украины", реализуемый совместно со Швейцарией. Это один из флагманских проектов в сфере государственной региональной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время встречи с представителями посольства Швейцарии в Украине и представителями проекта.

Благодаря инициативе будет развита сеть агентств регионального развития и повышено качество предоставления публичных сервисов и услуг в общинах.

"Региональное развитие является одним из ключевых направлений правительства и логическим продолжением реформы децентрализации. Цель стартовавшего проекта полностью совпадает с приоритетами работы Минрегиона. Наше сотрудничество и применение европейского опыта положительно повлияют на укрепление гражданского общества, усиление способности агентств регионального развития и предоставления административных услуг в общинах. Благодарю правительству Швейцарии за всестороннюю поддержку этой важной инициативы", - отметил министр.

Цель проекта UCORD - чтобы граждане, бизнес и государство способствовали эффективному и слаженному региональному развитию. Его реализация рассчитана на 12 лет с общим бюджетом 18 млн швейцарских франков. Проект согласован с целями и задачами Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы и включает следующие компоненты:

  • поддержка агентств регионального развития;
  • улучшение предоставления государственных услуг с акцентом на окружающую среду;
  • социальная сплоченность в Украине.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что Верховная рада проголосовала за увеличение финансирования Государственного фонда регионального развития в 1,5 раза.

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