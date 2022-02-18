Розвиток регіонів - ключовий напрям уряду та логічне продовження реформи децентралізації, - Чернишов

В Україні стартував проект UCORD "Згуртованість та регіональний розвиток України", який реалізується спільно зі Швейцарією. Це один із флагманських проєктів у сфері державної регіональної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова під час зустрічі з представниками посольства Швейцарії в Україні та представниками проекту.

Завдяки ініціативі буде, зокрема, розвинено мережу агенцій регіонального розвитку та підвищено якість надання публічних сервісів та послуг у громадах.

"Регіональний розвиток є одним із ключових напрямів уряду та логічним продовженням реформи децентралізації. Мета проєкту, що стартував, цілком збігається із пріоритетами роботи Мінрегіону. Наша співпраця та застосування європейського досвіду позитивно вплинуть на зміцнення громадянського суспільства, посилення спроможності агенцій регіонального розвитку та надання адміністративних послуг у громадах. Дякую уряду Швейцарії за всебічну підтримку цієї важливої ініціативи", - зазначив міністр.

Мета проекту UCORD - аби громадяни, бізнес та держава сприяли ефективному та злагодженому регіональному розвитку. Його реалізація розрахована на 12 років із загальним бюджетом 18 млн швейцарських франків. Проєкт узгоджено з цілями і завданнями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та включає такі компоненти: