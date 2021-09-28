Развитие индустриальных парков даст мощный рестарт отечественной промышленности, - Чернышов

Минрегион продолжает работать над созданием условий для потенциальных инвесторов в индустриальные парки - пока ожидается принятие двух законопроектов (№5688, №5689), предусматривающих соответствующие фискальные стимулы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время открытого диалога "Индустриальные парки 2025. Зачем инвестировать в производства".

"Инвестиции в промышленную инфраструктуру - это новые рабочие места, усиление экономического потенциала общин и увеличение добавленной стоимости украинских производств. В 2021 году за счет Государственного фонда регионального развития будет поддержано развитие инфраструктуры четырех индустриальных парков - в Буче, Житомире, Каменке-Бугской и Мариуполе. Сейчас для регионов и общин не так важно количество, как качество и наполнение каждой такой промышленной площадки. Именно от этого зависит количество рабочих мест и увеличение ВВП. Приоритетная задача на сегодня - создать достаточно стимулов для инвесторов и придать мощный рестарт промышленности нашего государства" , - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Алексей Чернышов добавил также, что за средства секторальной поддержки Европейского Союза в рамках конкурса, который проводил Минрегион, пять индустриальных парков в Житомирской, Ровенской и Тернопольской областях получили ресурсы на подготовительные работы. В свою очередь, основатель холдинга UFuture и индустриального парка "Белая Церковь" Василий Хмельницкий отметил, стимулы для инновационных производств в Украине должны быть не меньше, чем в странах, с которыми мы конкурируем за инвестиции, например, как у наших соседей в Польше и Турции. .

"Экономика нашей страны начнет развиваться, когда мы начнем производить товары в нашей стране и начнем экспортировать их по всему миру, а не тогда, когда будем ориентироваться на импорт. Инновационные производства - возможность остановить миграцию из Украины талантливых профессионалов. И быстро запустить рост экономики", - сказал Василий Хмельницкий.

Отметим, законопроекты №5688 и №5689 по обеспечению фискальных стимулов предусматривают:

освобождение от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирования в развитие инвестиционного проекта;

освобождение от налогообложения НДС ввоз нового оборудования для собственного использования;

установление льгот по налогу на недвижимость на территории ИП (по решению ОМС).

Также Верховная рада поддержала во втором чтении изменения в Закон № 4416-1 "Об индустриальных парках". Документ предусматривает инструменты государственной поддержки индустриальных парков:

государственное финансирование строительства основной инженерно-транспортной инфраструктуры;

компенсацию расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям;

предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков и строительства объектов смежной инфраструктуры и тому подобное.

"Индустриальные парки - это современный подход к организации промышленных зон, который соответствует принципам рыночной экономики, способствует формированию кластеров и цепочек добавленной стоимости на соответствующих территориях", - отметила заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова.