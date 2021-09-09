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Чернышов: индустриальные парки - мировой пример привлечения иностранного капитала для экономразвития

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 14:56
Чернышов: индустриальные парки - мировой пример привлечения иностранного капитала для экономразвития Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для экономического роста регионов в Украине необходимо привлекать и иностранный капитал - одним из эффективных инструментов для этого, который уже апробирован в ряде стран, является развитие сети индустриальных парков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

"Безусловно, индустриальные парки являются типичным мировым примером привлечения иностранного капитала. Развитие сети таких парков будет способствовать созданию новых рабочих мест. А это - уплата налогов и развитие регионов. Сейчас цель в ближайшие три года создать инфраструктуру для сети из 25 индустриальных парков на территории нашей страны. Наша задача - привлечение инвестиций в каждый регион", - отметил Алексей Чернышов.

Также министр отметил необходимость развития инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Это будет фокусом работы в следующем году, в том числе - и развитие индустриальных парков на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей. Таким образом, государство фактически будет инвестировать в сети, дороги в этих регионах и т.д.", - подчеркнул глава Минрегиона.

По словам министра, для эффективного развития индустриальных парков, необходимо также создать систему фискальных стимулов, работа в этом направлении продолжается. Сейчас зарегистрированы два законопроекта, направленные на обеспечение налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков.

Напомним, ранее Верховная рада поддержала во втором чтении изменения в закон Украины "Об индустриальных парках".

В частности, документ предусматривает поддержку развития индустриальных парков через: государственное финансирование строительства основной инженерно-транспортной инфраструктуры; компенсацию расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям; предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков и строительства объектов смежной инфраструктуры.

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Алексей Чернышов Министерство развития громад и территорий
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