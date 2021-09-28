Розвиток індустріальних парків дасть потужний рестарт вітчизняній промисловості, - Чернишов

Мінрегіон продовжує працювати над створенням умов для потенційних інвесторів в індустріальні парки - наразі очікується прийняття двох законопроєктів (№5688, №5689), що передбачають відповідні фіскальні стимули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова під час відкритого діалогу "Індустріальні парки 2025. Навіщо інвестувати у виробництва".

"Інвестиції в промислову інфраструктуру - це нові робочі місця, посилення економічного потенціалу громад та збільшення доданої вартості українських виробництв. У 2021 році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку буде підтримано розбудову інфраструктури чотирьох індустріальних парків - у Бучі, Житомирі, Кам’янці-Бузькій та Маріуполі. Наразі для регіонів та громад не так важлива кількість, як якість та наповнення кожного такого промислового майданчика. Саме від цього залежить кількість робочих місць та збільшення ВВП. Пріоритетне завдання на сьогодні - створити достатньо стимулів для інвесторів та надати потужний рестарт промисловості нашої держави", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов додав також, що за кошти секторальної підтримки Європейського Союзу в межах конкурсу, що проводив Мінрегіон, п’ять індустріальних парків в Житомирській, Рівненській та Тернопільській областях отримали ресурси на підготовчі роботи. У свою чергу, засновник холдингу UFuture та індустріального парку "Біла Церква" Василь Хмельницький зазначив, стимули для інноваційних виробництв в Україні мають бути не меншими, ніж у країн, з якими ми конкуруємо за інвестиції, наприклад, як у наших сусідів в Польщі та Туреччині.

"Економіка нашої країни почне розвиватися, коли ми почнемо виробляти товари в нашій країні та почнемо експортувати їх по всьому світу, а не тоді, коли будемо орієнтуватись на імпорт. Інноваційні виробництва — можливість зупинити міграцію з України талановитих професіоналів. І швидко запустити зростання економіки", - сказав Василь Хмельницький.

Зазначимо, законопроекти №5688 та №5689 щодо забезпечення фіскальних стимулів передбачають:

звільнення від податку на прибуток резидентів ІП на 10 років за умови його реінвестування в розвиток інвестиційного проєкту;

звільнення від оподаткування ПДВ ввезення нового устаткування для власного використання;

встановлення пільг на податок на нерухомість на території ІП (за рішенням ОМС).

Також Верховна рада підтримала у другому читанні зміни до Закону № 4416-1 "Про індустріальні парки". Документ передбачає інструменти державної підтримки індустріальних парків:

державне фінансування будівництва основної інженерно-транспортної інфраструктури;

компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж;

надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та будівництва об’єктів суміжної інфраструктури тощо.

"Індустріальні парки - це сучасний підхід до організації промислових зон, який відповідає засадам ринкової економіки, сприяє формуванню кластерів і ланцюжків доданої вартості на відповідних територіях", - зауважила заступниця міністра економіки України Ірина Новікова.