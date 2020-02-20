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Розвідку США може очолити американський посол в Німеччині, - CNN

Новини » В світі     20.02.2020 - 06:12
Розвідку США може очолити американський посол в Німеччині, - CNN
Фото: Джуліан Ассанж у Вестмінстерському суді Лондона (Simon Dawson/Reuters)

Гренелл вважається ставлеником Трампа, однак його не підтримує частина республіканців

Президент США Дональд Трамп планує призначити виконувачем обов'язків директора національної розвідки чинного американського посла в Берліні Річарда Гренелла. Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в адміністрації США.

Зазначається, чинний керівник головної розвідувальної структури Джозеф Магуайр (він теж тимчасово виконує обов'язки) не може залишатися на посаді після 11 березня, оскільки не пройшов процедуру затвердження в Сенаті.

Гренелл, який є цілком лояльним до Трампа, вважається його ставлеником. Однак цього кандидата не підтримує частина республіканців, які негативно оцінюють його роботу на посаді посла в Німеччині.

Розглядається варіант роботи Гренелла не на повній ставці, що дозволяє не проходити процедури затвердження в Сенаті.

За інформацією джерел CNN, Білий дім оприлюднить офіційну заяву про призначення Гренелла в. о. директора національної розвідки США до кінця тижня.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Сполучених Штатів з питань політики Джон Род, який не підтримував окремі підходи Білого дому, зокрема, в питаннях України й Афганістану, подав у відставку.

Також РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Вільям Барр обмірковує свою відставку через заяви президента Дональда Трампа в Twitter щодо розслідувань Міністерства юстиції.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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