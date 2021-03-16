Разведка о задержании "шпиона" в Крыму: пропаганда накануне годовщины оккупации

В разведке заявили, что информация российских силовиков о том, что они якобы разоблачили украинского шпиона в Крыму имеет цель создания нужно для Кремля фона для проведения 17 марта инициированного Россией неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике.

"Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма - это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на Украину ответственность за процесс урегулирования на Донбассе и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма.