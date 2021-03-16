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Разведка о задержании "шпиона" в Крыму: пропаганда накануне годовщины оккупации

Автор: РБК-Украина

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявления ФСБ России о задержании "украинского шпиона" в Крыму. В ведомстве заявили, что ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр Службы внешней разведки Украины в Facebook.

В разведке заявили, что информация российских силовиков о том, что они якобы разоблачили украинского шпиона в Крыму имеет цель создания нужно для Кремля фона для проведения 17 марта инициированного Россией неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике.

"Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма - это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на Украину ответственность за процесс урегулирования на Донбассе и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма.

Напомним, сегодня в Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина России по подозрению в шпионаже в интересах Украины. В его автомобиле якобы изъяли взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в феврале Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ. Они собирали данные по боеготовности армии.

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