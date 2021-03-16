Розвідка про затримання "шпигуна" в Криму: пропаганда напередодні річниці окупації

Служба зовнішньої розвідки України назвала пропагандистською акцією заяви ФСБ Росії про затримання "українського шпигуна" в Криму. У відомстві заявили, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для "святкування річниці окупації Криму.
Про це повідомляє прес-центр Служби зовнішньої розвідки України в Facebook.
У розвідці заявили, що інформація російських силовиків про те, що вони нібито викрили українського шпигуна в Криму має на меті створення потрібно для Кремля фону для проведення 17 березня ініційованого Росією неформального засідання Радбезу ООН щодо кримської проблематики.
"Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму - це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за процес врегулювання на Донбасі і дискредитувати ініціативу "Кримська платформа" мирної реінтеграції Криму.
Нагадаємо, сьогодні у Криму співробітники ФСБ затримали громадянина Росії за підозрою в шпигунстві на користь України. В його автомобілі нібито вилучили вибуховий пристрій.
Раніше повідомлялося, що в лютому Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ. Вони збирали дані за боєготовності армії.