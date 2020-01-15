Разведка США заинтересовалась атаками российских хакеров на компанию Burisma, - Bloomberg

Американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку связанных с Россией хакеров атаковать сервера украинской компании Burisma. Об этом сообщила координатор аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так она ответила на вопрос о том, что предполагаемые атаки на Burisma совершены с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США и его сыне.

"Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты", - сказала Пирсон.

Она также заявила, что разведслужбы изучают возможность такого развития событий.

Напомним, по данным газеты The New York Times российские хакеры взломали серверы украинской газовой компании Burisma, в руководство коорой входил Хайтер Байден, сын бывшего вице-президента США и участника избирательной кампании на высший пост страны Джозефа Байдена.

Проанализировав шаги и масштабы атак, эксперты говорят, что хакеры могли искать компромат на Джо Байдена.

Как известно, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.