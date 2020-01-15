Розвідка США зацікавилася атаками російських хакерів на компанію Burisma, - Bloomberg

Американські розвідувальні служби вивчають дані, які вказують на спробу пов'язаних з Росією хакерів атакувати сервери української компанії Burisma. Про це повідомила координатор апарату директора Національної розвідки США щодо забезпечення безпеки виборів в країні Шелбі Пірсон, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так вона відповіла на питання про те, що майбутні атаки на Burisma вчинені з метою добути потенційно компрометуючу інформацію про колишнього віце-президента США і його сина.

"Перш ніж робити які-небудь висновки про мотиви, ми завжди намагаємося вивчити всі можливі варіанти", - сказала Пірсон.

Вона також заявила, що розвідслужби вивчають можливість такого розвитку подій.

Нагадаємо, за даними газети The New York Times російські хакери зламали сервери української газової компанії Burisma, в керівництво коорой входив Хайтер Байден, син колишнього віце-президента США і учасника виборчої кампанії на вищий пост країни Джозефа Байдена.

Проаналізувавши кроки і масштаби атак, експерти кажуть, що хакери могли шукати компромат на Джо Байдена.

Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.