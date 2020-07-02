Разведка США сегодня представит доклад о подкупе спецслужбами РФ афганских талибов

Руководители разведслужб США готовятся в четверг предоставить доклад о том, как Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) тайно предлагало талибам вознаграждение за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане. Об этом проинформируют лидеров Конгресса и председателей комитетов по разведке Палаты представителей и Сената.

Об этом пишет "Голос Америки".

Пресс-секретарь Белого дома.Кейли Макэнани также упомянула о человеке, который, по ее словам, в начале этого года принял решение не докладывать президенту США Дональду Трампу об информации, полученной от спецслужб в отношении предполагаемых действий российской разведки. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что решение было принято сотрудницей ЦРУ с более чем 30-летним опытом работы в разведке.

"Советник по национальной безопасности согласился с этим решением. Эта сотрудница - отличный работник…. Они приняли решение не информировать президента об этом, это было правильное решение, но в данный момент… оно все еще не подтверждено", - сказала Макэнани.

Напомним, издание NYT опубликовало статью о том, что по данным американских спецслужб, подразделение российской военной разведки предложило талибам вознаграждение за успешные атаки на американских военных и силы международной коалиции в Афганистане в прошлом году.

РБК-Украина писало, что госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера вызывают на слушания в Санат США для разъяснения реакции правительства на эти сообщения.