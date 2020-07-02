Розвідка США сьогодні представить доповідь про підкуп спецслужбами РФ афганських талібів

Керівники розвідслужб США готуються в четвер надати доповідь про те, як Головне управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) таємно пропонувало талібам винагороду за знищення американських військовослужбовців в Афганістані. Про це проінформують лідерів Конгресу та голів комітетів з розвідки Палати представників і Сенату.

Про це пише "Голос Америки".

Прес-секретар Білого дому.Кейлі Макэнани також згадала про людину, яка, за її словами, на початку цього року прийняла рішення не доповідати президенту США Дональду Трампу про інформацію, отриману від спецслужб відносно передбачуваних дій російської розвідки. Прес-секретар Білого дому заявила, що рішення було прийнято співробітницею ЦРУ з більш ніж 30-річним досвідом роботи в розвідці.

"Радник з національної безпеки погодився з цим рішенням. Ця співробітниця - відмінний працівник.... Вони прийняли рішення не інформувати президента про це, це було правильне рішення, але в даний момент... воно все ще не підтверджено", - сказала Макэнани.

Нагадаємо, видання NYT опублікувало статтю про те, що за даними американських спецслужб, підрозділ російської військової розвідки запропонувало талібам винагороду за успішні атаки на американських військових і сили міжнародної коаліції в Афганістані у минулому році.

РБК-Україна писало, що держсекретаря Майкла Помпео і міністра оборони Марка Еспера викликають на слухання в Санат США для роз'яснення реакції уряду на ці повідомлення.