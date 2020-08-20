ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Разведка США считает, что власти Уханя скрывали масштабы эпидемии COVID-19

Четверг 20 августа 2020 05:37
Разведка США считает, что власти Уханя скрывали масштабы эпидемии COVID-19
Фото: человеку измеряют температуру (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Руководство города утаило информацию, опасаясь наказания

Власти провинции Хубэй и города Ухань утаивали от официального Пекина истинные масштабы эпидемии коронавируса. На такой шаг местное руководство пошло из-за страха наказания.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доклад разведывательных служб США.

Отмечается, что этот доклад появился еще в июне, и содержал как засекреченные, так и несекретные разделы.

При этом, хотя согласно докладу, Пекин пытался добиться точных сведений от местных властей, разведка США все равно полагает, что Коммунистическая партия скрывала важную информацию о заболевании от остального мира.

Как писало РБК-Украина, Трамп уверен, что коронавирус возник в лаборатории в Китае. По его словам, Пекин либо не мог остановить COVID-19, либо не стал этого делать.

Также сообщалось, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником пандемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.

Отметим, спецслужбы США пришли к выводу, что COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь