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Розвідка США вважає, що влада Уханя приховувала масштаби епідемії COVID-19

Четвер 20 серпня 2020 05:37
Розвідка США вважає, що влада Уханя приховувала масштаби епідемії COVID-19
Фото: людині вимірюють температуру (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Керівництво міста приховало інформацію, побоюючись покарання

Влада провінції Хубей і міста Ухань приховувала від офіційного Пекіна справжні масштаби епідемії коронавірусу. На такий крок місцеве керівництво пішло через страх покарання.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на доповідь розвідувальних служб США.

Наголошується, що ця доповідь з'явилася ще в червні, і містила як засекречені, так і несекретні розділи.

При цьому, хоча згідно з доповіддю, Пекін намагався домогтися точних відомостей від місцевої влади, розвідка США все одно вважає, що Комуністична партія приховувала важливу інформацію про захворювання від решти світу.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп впевнений, що коронавірус виник в лабораторії в Китаї. За його словами, Пекін не міг зупинити COVID-19, або не став цього робити.

Також повідомлялося, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем пандемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.

Зазначимо, спецслужби США прийшли до висновку, що COVID-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.

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