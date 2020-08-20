Розвідка США вважає, що влада Уханя приховувала масштаби епідемії COVID-19

Фото: людині вимірюють температуру (РБК-Україна)

Керівництво міста приховало інформацію, побоюючись покарання

Влада провінції Хубей і міста Ухань приховувала від офіційного Пекіна справжні масштаби епідемії коронавірусу. На такий крок місцеве керівництво пішло через страх покарання.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на доповідь розвідувальних служб США.

Наголошується, що ця доповідь з'явилася ще в червні, і містила як засекречені, так і несекретні розділи.

При цьому, хоча згідно з доповіддю, Пекін намагався домогтися точних відомостей від місцевої влади, розвідка США все одно вважає, що Комуністична партія приховувала важливу інформацію про захворювання від решти світу.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп впевнений, що коронавірус виник в лабораторії в Китаї. За його словами, Пекін не міг зупинити COVID-19, або не став цього робити.

Також повідомлялося, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем пандемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.

Зазначимо, спецслужби США прийшли до висновку, що COVID-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.