Разведка США предупредила о возможной эскалации в войне РФ против Украины

В ближайшие месяцы ход событий в войне РФ против Украины может приобрести более непредсказуемый ход. С большой вероятностью ожидается эскалация конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацразведки США Эврил Хэйнс .

“В ближайшие несколько месяцев на территории Украины может наблюдаться более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория", - заявила глава разведывательного органа США.

Ранее мы сообщали, что российские войска начали новое наступление в Украине, и оккупанты поставили перед собой несколько задач на востоке и юге нашей страны. Таким образом началась вторая фаза войны.

Также мы писали, что, по мнению Алексея Арестовича, российское наступление на Донбассе может продлиться в течение двух-трех недель с момента его начала. Потому что у противника скоро закончатся резервы.

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