ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разведка США представит рассекреченную версию доклада о происхождении COVID-19

Новина українською →
Вашингтон, Среда 25 августа 2021 23:27
Разведка США представит рассекреченную версию доклада о происхождении COVID-19 Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (flickr.com/whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

Белый дом пока не будет комментировать содержание представленного президенту США Джо Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса. В настоящий момент его рассекреченная версия еще находится на стадии подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джен Псаки.

Она подтвердила, что Байден не только получил копию секретной версии документа: для него представителями спецслужб также был проведен специальный брифинг на эту тему.

"Разведсообщество одновременно работает над рассекреченной версией, в которой будет суммироваться содержание доклада. До тех пор, пока эта рассекреченная версия не будет доступна, я не смогу предоставить никакие дополнительные детали по поводу оценки", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, Белый дом анонсировал доклад о происхождении коронавируса.

В августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий