Разведка США представит рассекреченную версию доклада о происхождении COVID-19

Белый дом пока не будет комментировать содержание представленного президенту США Джо Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса. В настоящий момент его рассекреченная версия еще находится на стадии подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джен Псаки .

Она подтвердила, что Байден не только получил копию секретной версии документа: для него представителями спецслужб также был проведен специальный брифинг на эту тему.

"Разведсообщество одновременно работает над рассекреченной версией, в которой будет суммироваться содержание доклада. До тех пор, пока эта рассекреченная версия не будет доступна, я не смогу предоставить никакие дополнительные детали по поводу оценки", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.