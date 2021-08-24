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Белый дом анонсировал доклад о происхождении коронавируса

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Вашингтон, Вторник 24 августа 2021 06:26
Белый дом анонсировал доклад о происхождении коронавируса Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (flickr.com/whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала готовность доклада о происхождении коронавируса. Его могут представить сегодня, 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джен Псаки.

Псаки отметила, что первым с докладом ознакомится президент Соединенных Штатов Джо Байден, а позднее он, возможно, будет обнародован перед прессой.

"На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях", - заявила Псаки журналистам на брифинге.

Она уточнила, что подготовка общедоступной редакции может занять несколько дней.

"Точной даты у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней - от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего", - пояснила Псаки.

Напомним, августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19. Страна заявила, что она не заинтересована в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.

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