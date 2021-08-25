ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розвідка США представить розсекречену версію доповіді про походження COVID-19

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 25 серпня 2021 23:27
Розвідка США представить розсекречену версію доповіді про походження COVID-19 Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

Білий дім поки не коментуватиме зміст представленої президенту США Джо Байдену доповіді американської розвідки про походження коронавірусу. На цей час його hозсекречена версія ще знаходиться на стадії підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джен Псакі.

Вона підтвердила, що Байден не тільки отримав копію секретної версії документа: для нього представниками спецслужб також був проведений спеціальний брифінг на цю тему.

"Розвідспільнота одночасно працює над розсекреченою версією, в якій буде підсумовуватися зміст доповіді. До тих пір, поки ця розсекречена версія не буде доступна, я не зможу надати жодних додаткових деталей з приводу оцінки", - підкреслила прес-секретар Білого дому.

Нагадаємо, Білий дім анонсував доповідь про походження коронавірусу.

В серпні Китай відмовився від призову ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Встановити походження коронавірусу все складніше: експерти ВООЗ назвали причину
Встановити походження коронавірусу все складніше: експерти ВООЗ назвали причину
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій