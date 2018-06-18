Разведка сообщила о потерях боевиков на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 17 июня, украинские военнослужащие отбили огневые атаки боевиков на Мариупольском направлении. В результате противостояния были ранены 5 боевиков, сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Остается напряженной ситуация на Мариупольском направлении, где противник применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы. Обстрелы носили провокационный характер. Потерь среди личного состава наших войск нет. Для подавления огня противника привлекались дежурные огневые средства. По данным разведки, 5 боевиков российско-оккупационных войск ранены", - сказал Бондарчук.

Также по его словам, подразделениями Объединенных сил были предприняты меры по подавлению огневых точек противника на Донецком направлении.

"По защитникам Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Минометы 120-го и 82-го калибра враг применял по оборонцях Песок и Старогнатовки", - добавил представитель пресс-центра ООС.

Напомним, в зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 17 июня 2018 года, ранены 4 украинских военнослужащих.