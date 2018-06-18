Розвідка повідомила про втрати бойовиків на Донбасі

Втрат серед українських військовослужбовців немає

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 17 червня, українські військовослужбовці відбили вогневі атаки бойовиків на Маріупольському напрямку. Унаслідок протистояння було поранено 5 бойовиків, повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку, де противник застосував великокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети. Обстріли носили провокаційний характер. Втрат серед особового складу наших військ немає. Для придушення вогню противника залучалися чергові вогневі засоби. За даними розвідки 5 бойовиків російсько-окупаційних військ поранено", - сказав Бондарчук.

Також за його словами, підрозділами Об'єднаних сил було вжито заходів щодо придушення вогневих точок противника на Донецькому напрямку.

"По захисниках Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Міномети 120-го та 82-го калібру ворог застосовував по оборонцях Пісок та Старогнатівки", - додав представник прес-центру ООС.

Нагадаэмо, у зоні проведення ООС за минулу добу, 17 червня 2018 року, поранено 4 українських військовослужбовців.