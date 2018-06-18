На Донбасі за добу поранено 4 українських військових

Вчора на Донбасі постраждали 3 військових медики

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 17 червня 2018 року, поранено 4 українських військовослужбовців. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Вчора, внаслідок ведення бойових дій на Луганському напрямку, а саме в районі Кримського, під час ворожого обстрілу отримав поранення один наш військовослужбовець. Окрім того, за минулу добу бойових травмувань зазнали троє наших бійців", - повідомили у Міноборони.

Як зазначив представник оборонного відомства, вчора на Донбасі постраждали військові медики, які під час обстрілу з боку бойовиків, займалися евакуацією пораненого військового.

Наразі всі постраждалі знаходяться у лікарні, стан їх здоров’я характеризується як задовільний.

Нагадаємо, раніше у штабі ООС повідомляли про одного пораненого військового за добу на Донбасі.