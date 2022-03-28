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Разведка рассекретила данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе

Фото: разведка рассекретила данные 620 сотрудников ФСБ (facebook.com/FsbCsn)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка рассекретила информацию в отношении 620 сотрудников российского ФСБ, совершающих преступления на территории Европы. Обнародованы их имена и паспортные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ России, которые принимают участие в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы", - говорится в сообщении.

Со списком из 620 сотрудников ФСБ, а именно их ФИО, место работы, адрес регистрации, паспортные данные - можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, недавно Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт российской Федеральной службы безопасности.

Добавим, телефоны сотрудников Кремля попали в сеть благодаря Anonymous. При этом, как выяснилось, на Путина работали не только журналисты, но даже гадалки.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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