Розвідка розсекретила дані 620 співробітників ФСБ, які діють в Європі

"ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи", - йдеться во повідомленні.

Зі списком із 620 співробітників ФСБ, а саме їх ПІБ, місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані - можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна група хакерів Anonymous зламали сайт російської Федеральної Служби безпеки.

Додамо, телефони співробітників Кремля потрапили в мережу завдяки Anonymous. При цьому, як з'ясувалося, на Путіна працювали не тільки журналісти, але навіть ворожки.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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