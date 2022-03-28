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Розвідка розсекретила дані 620 співробітників ФСБ, які діють в Європі

Фото: розвідка розсекретила дані 620 співробітників ФСБ (facebook.com/FsbCsn)
Автор: Марія Кучерявець

Українська розвідка розсекретила інформацію щодо 620 співробітників російського ФСБ, які вчиняють злочини на території Європи. Оприлюднено їх імена та паспортні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

"ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи", - йдеться во повідомленні.

Зі списком із 620 співробітників ФСБ, а саме їх ПІБ, місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані - можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна група хакерів Anonymous зламали сайт російської Федеральної Служби безпеки.

Додамо, телефони співробітників Кремля потрапили в мережу завдяки Anonymous. При цьому, як з'ясувалося, на Путіна працювали не тільки журналісти, але навіть ворожки.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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