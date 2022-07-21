Разведка предупредила об угрозе со стороны Беларуси: в чем причина

Белорусские войска, находящиеся вблизи границы с Украиной, не несут угрозы. Однако Беларусь может готовить диверсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время брифинга.
"Угроза в этом случае может быть только одна, что с территории Беларуси могут действовать диверсионно-разведывательные группы в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии", - объяснил Скибицкий.
В то же время представитель разведки заверил, что украинские военные отслеживают действия на территории Беларуси, чтобы быть готовыми к возможному наступлению. Пока не фиксируется создание вражеских наступательных групп.
По словам Скибицкого, на белорусских аэродромах остается часть российской военной техники, в частности авиации. Поэтому есть угроза ударов по территории Украины.
Напомним, Беларусь продолжила военные учения вблизи границ Украины минимум до 23 июля.
Но украинские защитники продолжают укреплять оборону на севере и минируют пограничные участки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.