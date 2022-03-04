Разведка предупредила об информационных атаках РФ: будут распространять фейки

Российская Федерации ведет не только активные боевые действия на территории Украины, но и масштабную информационную войну. Украинские разведчики предупредили граждан об очередной информационной атаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали быть бдительными, не поддаваться панике и проверять информацию черед официальные источники.
Напомним, в городе Херсон российские оккупанты захватили телебашню. Они начали транслировать 24 российских теле - и 3 радиоканала.
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