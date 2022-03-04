Розвідка попередила про інформаційні атаки РФ: поширюватимуть фейки

Російська Федерації веде не тільки активні бойові дії на території України, а й масштабну інформаційну війну. Українські розвідники попередили громадян про чергову інформаційну атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне і масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням всього спектру сучасних інформаційних засобів", - йдеться в повідомленні.
Українців закликали бути пильними, не піддаватися паніці та перевіряти інформацію через офіційні джерелами.
Нагадаємо, у місті Херсон російські окупанти захопили телевежу. Вони почали транслювати 24 російських теле - і 3 радіоканали.
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