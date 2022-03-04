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Разведка предупредила об информационных атаках РФ: будут распространять фейки

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Украина, Пятница 04 марта 2022 10:43
Разведка предупредила об информационных атаках РФ: будут распространять фейки Фото: Россия готовит информационную атаку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерации ведет не только активные боевые действия на территории Украины, но и масштабную информационную войну. Украинские разведчики предупредили граждан об очередной информационной атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали быть бдительными, не поддаваться панике и проверять информацию черед официальные источники.

Напомним, в городе Херсон российские оккупанты захватили телебашню. Они начали транслировать 24 российских теле - и 3 радиоканала.

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