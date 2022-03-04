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Розвідка попередила про інформаційні атаки РФ: поширюватимуть фейки

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 10:43
Розвідка попередила про інформаційні атаки РФ: поширюватимуть фейки Фото: Росія готує інформаційну атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерації веде не тільки активні бойові дії на території України, а й масштабну інформаційну війну. Українські розвідники попередили громадян про чергову інформаційну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне і масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням всього спектру сучасних інформаційних засобів", - йдеться в повідомленні.

Українців закликали бути пильними, не піддаватися паніці та перевіряти інформацію через офіційні джерелами.

Нагадаємо, у місті Херсон російські окупанти захопили телевежу. Вони почали транслювати 24 російських теле - і 3 радіоканали.

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