Разведка подтвердила, что срочники РФ проходят службу на войне: перехват разговоров

Оккупанты подтверждают, что российские срочники проходят службу сразу на войне. С ними воюют и наемники из ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Разведка перехватила разговор российского солдата с отцом. Он рассказал, что в его подразделении есть снайпер, который ранее был "вагнеровцем".
"У нас снайпер есть, в ЧВК был. Решил попробовать, что такое российская армия. Говорит: "Де**мо". Больше не пойдет", - сказал оккупант.
Россиянин признается, что срочников тоже отправляют на войну. По его словам, российские военные в основном думали, что попадут хотя бы в Нагорный Карабах или Сирию, где Россия не использует пехоту, а лишь наносит авиаудары.
"Ну видишь, сказали же Сирия. Все в Сирию и ломанулись", - добавил солдат.
Напомним, в ранее опубликованном разговоре российский оккупант рассказал, что боится наступления ВСУ, потому что они "пройдут по ним и не заметят".
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