Розвідка підтвердила, що строковики РФ проходять службу на війні: перехоплення розмов

Окупанти підтверджують, що російські строковики проходять службу одразу на війні. З ними воюють і найманці з ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Розвідка перехопила розмову російського солдата з батьком. Він розповів, що у його підрозділі є снайпер, який раніше був "вагнерівцем".
"У нас снайпер є, у ПВК був. Вирішив спробувати, що таке російська армія. Каже: "Л**но". Більше не піде", - сказав окупант.
Росіянин також зізнається, що строковиків теж відправляють на війну. За його словами, російські військові здебільшого думали, що потраплять хоча б у Нагорний Карабах чи Сирію, де Росія не використовує піхоту, а лише наносить авіаудари.
"Ну бачиш, сказали ж Сирія. Всі в Сирію і ламанулися", - додав солдат.
Нагадаємо, у раніше опублікованій розмові російський окупант розповів, що боїться наступу ЗСУ, бо вони "пройдуть по ним і не помітять".
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