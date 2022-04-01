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Разведка опубликовала список военных из Владикавказа, которые совершают преступления против украинцев

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Главное управление разведки Украины опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, которые совершают военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Отмечается, что военнослужащих 34 бригады управления города Владикавказ будут отвечать за преступления, которые они совершили в Украине.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Обнародованные списки включают в себя ФИО, воинские звания, должности, подразделения и дату рождения.

Всего в списке 448 преступников, просмотреть его можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.

Также мы писали, что разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ РФ, совершающих преступления против украинцев.

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