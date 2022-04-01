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Розвідка опублікувала список військових з Владикавказа, які скоюють злочини проти українців

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Головне управління розвідки України опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Зазначається, що військовослужбовців 34 бригади управління міста Владикавказ відповідатимуть за злочини, які вони скоїли в Україні.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Оприлюднені списки містять у собі ПІП, військові звання, посади, підрозділи та дату народження.

Загалом у списку 448 злочинців, переглянути його можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.

Також ми писали, що розвідка опублікувала дані спецназівців ГРУ РФ, які скоюють злочини проти українців.

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