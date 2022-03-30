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Разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ РФ, которые совершают преступления против украинцев

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Среда 30 марта 2022 17:24
Разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ РФ, которые совершают преступления против украинцев Разведка обнародовала данные спецназовцев ГРУ РФ (gur.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Главное управление разведки обнародовало данные российских военнослужащих 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Отмечается, что эта воинская часть базируется в Республике Дагестан.

"Недорозвідники, мы все знаем о вас! Гарантируем, что никакой "центр" вас не подготовит к гневу, который вас ждет не только нашего подразделения, но и от всего народа Украины", - говорится в сообщении.

В перечне указаны личные данные 75 российских разведчиков, их должности, воинские звания и фото каждого из этих военных преступников.

Полный перечень можно увидеть в документе ГУР.

Ранее мы сообщали, что разведка рассекретила данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе.

Также мы писали, что разведка назвала имена военных таманской дивизии России, которые совершали преступления против украинцев.

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