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Разведка опубликовала список российских морпехов, совершавших преступления против украинцев

Автор: Татьяна Самарук

Разведка минобороны Украины обнародовала имена батальона морских пехотинцев армии оккупанта. В частности, установленная группа совершает преступления против мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Отмечается, что все обнародованные данные касаются воинской части города Астрахань.

В списке служащие 727 отдельного батальона морской пехоты России. Номер их астраханской части - 20264.

"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что имена этих оккупантов должен знать каждый украинец. В списке 404 оккупанта, среди них:

  • наводчики;
  • пулеметчики;
  • водители-гранатометчики;
  • снайперы;
  • техники;
  • их командование.

Посмотреть список российских оккупантов совершающих военные преступления против мирного населения Украины, можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что разведка рассказала, что знает трех командиров кадыровцев в Украине, но одного уже убили.

Также мы писали, что разведка опубликовала имена российских пилотов.

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