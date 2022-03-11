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Розвідка опублікувала список російських морпіхів, які вчиняли злочини проти українців

Автор: Тетяна Самарук

Розвідка міноборони України оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта. Зокрема, встановлена група чинить злочини проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Зазначається, що всі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.

У списку службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини - 20264.

"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що імена цих окупантів має знати кожен українець. Загалом у списку 404 окупанти, серед них:

  • навідники;
  • кулеметники;
  • водії-гранатометники;
  • снайпери;
  • техніки;
  • їхнє командування.

Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення Україні, можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що розвідка розповіла, що знає трьох командирів кадирівців в Україні, але одного вже вбили.

Також ми писали, що розвідка опублікувала імена російських пілотів.

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