Розвідка опублікувала список російських морпіхів, які вчиняли злочини проти українців

Розвідка міноборони України оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта. Зокрема, встановлена група чинить злочини проти мирного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки міністерства оборони України.
Зазначається, що всі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.
У списку службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини - 20264.
"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що імена цих окупантів має знати кожен українець. Загалом у списку 404 окупанти, серед них:
Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення Україні, можна за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що розвідка розповіла, що знає трьох командирів кадирівців в Україні, але одного вже вбили.
Також ми писали, що розвідка опублікувала імена російських пілотів.
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