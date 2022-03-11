Разведка опубликовала список российских морпехов, совершавших преступления против украинцев

Разведка минобороны Украины обнародовала имена батальона морских пехотинцев армии оккупанта. В частности, установленная группа совершает преступления против мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Отмечается, что все обнародованные данные касаются воинской части города Астрахань.

В списке служащие 727 отдельного батальона морской пехоты России. Номер их астраханской части - 20264.

"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что имена этих оккупантов должен знать каждый украинец. В списке 404 оккупанта, среди них:

наводчики;

пулеметчики;

водители-гранатометчики;

снайперы;

техники;

их командование.

Посмотреть список российских оккупантов совершающих военные преступления против мирного населения Украины, можно по ссылке.