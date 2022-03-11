Разведка опубликовала список российских морпехов, совершавших преступления против украинцев
Разведка минобороны Украины обнародовала имена батальона морских пехотинцев армии оккупанта. В частности, установленная группа совершает преступления против мирного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки министерства обороны Украины.
Отмечается, что все обнародованные данные касаются воинской части города Астрахань.
В списке служащие 727 отдельного батальона морской пехоты России. Номер их астраханской части - 20264.
"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что имена этих оккупантов должен знать каждый украинец. В списке 404 оккупанта, среди них:
- наводчики;
- пулеметчики;
- водители-гранатометчики;
- снайперы;
- техники;
- их командование.
Посмотреть список российских оккупантов совершающих военные преступления против мирного населения Украины, можно по ссылке.
Ранее мы сообщали, что разведка рассказала, что знает трех командиров кадыровцев в Украине, но одного уже убили.
Также мы писали, что разведка опубликовала имена российских пилотов.
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